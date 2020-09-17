МИД Китая заявил о крепком «как скала» союзе с Россией

Сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала» и никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам визита в Россию.

«Дружба нерушима. <...> В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности», — приводит РИА Новости Ван И.

Также он отметил, что отдельные страны используют политику психологического террора, руководствуясь своими желаниями, вмешиваются во внутренние дела других государств, пытаются сдерживать и оказывают давление на Россию и Китай, подрывая стабильность.

«Китай и Россия будут неизменно развивать отношения, ориентированные на будущее, вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве», — заключил собеседник агентства.

Глава китайского МИД добавил, что это была первая после начала пандемии личная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым и стороны достигли консенсуса относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы.

Переговоры министров иностранных дел России и Китая прошли 11 сентября в Москве на полях заседания Совета МИД ШОС. Сергей Лавров по их итогам заявил, что Москве чужда американская политика «дружить против» Пекина или кого-то еще, и отметил, что стороны намерены наращивать сотрудничество на международной арене.