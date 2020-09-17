АвтоВАЗ придумал способ сэкономить миллионы на Lada Vesta

АвтоВАЗ заменил сталь, используемую для производства ступиц в семействе Lada Vesta, это поможет сэкономить миллионы рублей, сообщается в видео на YouTube-канале «На заводе».

Работники металлургического производства и управления лабораторно-испытательных работ за полгода удалось нашли более дешевый эквивалент стали, который не уступает по характеристикам используемому материалу.

Благодаря новому материалу удается сэкономить 96 рублей на каждом экземпляре Lada Vesta. За год экономия превысит 10 миллионов рублей.

Автопроизводитель собирается применить те же ступицы и на других моделях, базирующихся на платформе B0: Lada Largus, XRay, а также Renault Logan и Sandero.