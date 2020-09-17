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Путин подарил Медведеву на День рождения орден

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Government.ru / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени — указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ подписан президентом 14 сентября, в этот день Медведев отмечал День рождения, ему исполнилось 55 лет.

Медведев награжден за «заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».

Орден «За заслуги перед Отечеством» имеет четыре степени. Высшей является I степень. Экс-президент и экс-премьер в 2005 году был награжден Орденом II степени, а в 2015 — Орденом I степени.

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