Путин подарил Медведеву на День рождения орден

Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени — указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ подписан президентом 14 сентября, в этот день Медведев отмечал День рождения, ему исполнилось 55 лет.

Медведев награжден за «заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».

Орден «За заслуги перед Отечеством» имеет четыре степени. Высшей является I степень. Экс-президент и экс-премьер в 2005 году был награжден Орденом II степени, а в 2015 — Орденом I степени.