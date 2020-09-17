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СК показал видео поджога в наркоклинике Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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СК РФ опубликовал видео поджога в наркологической клинике в Красноярске, это сделал один из пациентов, он не погиб, но погубил четырех человек.

Пожар произошел рано утром в четверг в частной наркологической клинике «Чистый город» в центре Красноярска. Четыре человека погибли, их личности устанавливают по отпечаткам. Задержана директор клиники. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи на камерах видеонаблюдения увидели, что один из пациентов поджигает предметы интерьера. Затем огонь быстро распространяется по палате. Среди погибших поджигателя нет. Возбуждено дело об убийстве, следователи ищут виновного.


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Красноярск #Происшествия #Криминал
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