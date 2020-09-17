Представлена экшн-камера GoPro Hero 9 Black

Компания GoPro выпустила камеру нового поколения – HERO9 Black с новой светочувствительной матрицей и увеличенной на 30% производительностью аккумулятора, сообщает пресс-служба компании.

Новинка оснащена новой светочувствительной матрицей, позволяющей снимать видео с разрешением 5K и фото с разрешением 20 Мегапикселей. Она обладает новым цветным фронтальным экраном и улучшенным основным дисплеем, а также увеличенной на 30% производительностью аккумулятора. HERO9 Black, как и ее предшественница, водонепроницаема при погружении до глубины в 10 метров.

Новинка оснащена возможностью создания фотографий в форматах RAW и HDR, а также функцией голосового управления. HERO9 Black будет доступна в розничных сетях России с 18 сентября 2020 года по цене 42,9 тысячи рублей.

«HERO9 Black – воплощение нашего сотрудничества с нашими пользователями и стремления найти лучшее решение как в технологическом плане, так и с точки зрения соотношения цены и качества. Мы постарались учесть все и даже больше», — сказал основатель и генеральный директор GoPro Николас Вудман.