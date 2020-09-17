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Локоть назвал нерадужной ситуацию с автобусными остановками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал ситуацию с остановками транспорта в городе нерадужной, власти могут ремонтировать 30 штук в год из 2 тысяч объектов.

«Ситуацию с остановками общественного транспорта радужной не назовешь, есть серьезные проблемы. Козырьки, навесы кое-где в плохом состоянии. За счет бюджета около 20–30 обновляем ежегодно, но это исключительно мало, потому что общее количество остановок более 2 тысяч», — сказал журналистам Локоть.

Власти просят предпринимателей, которые арендуют территорию остановок, облагораживать ее. Также мэрия заключила концессию на установку 250 «умных» остановок к 2022 году. Они будут оснащены интернетом, часть из них будут представлять собой теплые павильоны с точкой общепита.

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