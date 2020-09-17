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Соратники Навального рассказали о бутылке с «Новичком»

Источник:
Sibnet.ru
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Бутылка с водой, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок», была изъята из номера в томской гостинице, где останавливался Алексей Навальный, рассказали соратники политика в Instagram.

В блоге @navalny опубликовано видео, судя по подписи, снятое через час после «известия об отравлении».

«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», — говорится в посте.

Авторы публикации утверждают, что спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка».

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 7 сентября пациента вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.

Власти ФРГ объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». Результаты были подтверждены лабораториями в Швеции и Франции.

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