«Калибр» выпустил масштабное обновление

Игра «Калибр» получила масштабное обновление и новый эпизод «Операция Д’Арк», сообщает компания Wargaming.
С момента выхода игры прошло чуть меньше года. За это время
разработчики показали игрокам семь крупных обновлений и готовы представить
версию 0.8.0.
«Мы внимательно следим за пожеланиями нашей аудитории. Надеемся,
что обновление 0.8.0 порадует игроков — в "Калибре" появится много интересного
контента и фичей. Например, чтобы новичкам было проще осваиваться, мы сделали
систему брони более простой для понимания, а чтобы разнообразить геймплей,
доработали спрыгивания с объектов», — сказал продуктовый директор «Калибра»
Кирилл Стадник.
В игре появилась новая карта и сразу четыре крутых
оперативника. Добавлен режим «Ранговые бои».
Эпизод «Операция Д’Арк» посвящен появлению в «Калибре»
спецназа национальной полиции Франции RAID. Одного из этих оперативников игроки
могут получить в качестве награды за последний уровень Премиального Боевого
пропуска, который продлится до 7 октября 2020 года. На пути к финалу участников
эпизода ждет множество других наград — от резервов и опыта до эпических
образов.
Также в «Калибр» добавлена новая карта «Отель “Альмалик”» —
локация для PvP- и PvE-боев, на которой впервые в игре реализована механика
лифта. В игре появился соревновательный PvP-режим «Ранговые бои»,
усовершенствованы системы преодоления препятствий и паркура.