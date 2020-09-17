«Калибр» выпустил масштабное обновление

Игра «Калибр» получила масштабное обновление и новый эпизод «Операция Д’Арк», сообщает компания Wargaming.

С момента выхода игры прошло чуть меньше года. За это время разработчики показали игрокам семь крупных обновлений и готовы представить версию 0.8.0.

«Мы внимательно следим за пожеланиями нашей аудитории. Надеемся, что обновление 0.8.0 порадует игроков — в "Калибре" появится много интересного контента и фичей. Например, чтобы новичкам было проще осваиваться, мы сделали систему брони более простой для понимания, а чтобы разнообразить геймплей, доработали спрыгивания с объектов», — сказал продуктовый директор «Калибра» Кирилл Стадник.

В игре появилась новая карта и сразу четыре крутых оперативника. Добавлен режим «Ранговые бои».

Эпизод «Операция Д’Арк» посвящен появлению в «Калибре» спецназа национальной полиции Франции RAID. Одного из этих оперативников игроки могут получить в качестве награды за последний уровень Премиального Боевого пропуска, который продлится до 7 октября 2020 года. На пути к финалу участников эпизода ждет множество других наград — от резервов и опыта до эпических образов.

Также в «Калибр» добавлена новая карта «Отель “Альмалик”» — локация для PvP- и PvE-боев, на которой впервые в игре реализована механика лифта. В игре появился соревновательный PvP-режим «Ранговые бои», усовершенствованы системы преодоления препятствий и паркура.