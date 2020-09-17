Избирком признал Кобзева победителем губернаторских выборов

Избирком Иркутской области подвел окончательные итоги досрочных выборов губернатора региона. Победителем официально признан Игорь Кобзев, сообщил представитель облизбиркома.

«Подписан итоговый протокол, таблица сводная. Официально итоги подведены. Выборы признаны состоявшимися и действительными», — цитирует «Интерфакс» представителя избиркома.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий из пятерых кандидатов победу на досрочных выборах губернатора области одержал Игорь Кобзев, он набрал 60,79% голосов. За него проголосовало более 369 тысяч человек.

Кандидат от КПРФ Михаил Щапов набрал 25,50% голосов, Геннадий Щадов от КПСС — 4,33% , Лариса Егорова от «Справедливой России» — 4,13%, Андрей Духовников от ЛДПР — 2,6%.