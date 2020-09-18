Киберспорт призвал бойкотировать турниры BLAST

BLAST – один из крупнейших организаторов турниров по Counter-Strike:Global Offensive. Однако сейчас болельщики призывают бойкотировать мероприятия данной компании, так как она подписала партнерское соглашение с корпорацией NEOM. Данная компания базируется в Саудовской Аравии, и это стало основной причиной недовольства. Почему так?

В середине лета большой киберспорт взял паузу, чтобы вернуться с новыми силами в августе. Сейчас активно проводятся турниры по Counter-Strike, матчи играются каждый день, в том числе на сайте CSBET.GG.

Ошибка создателей LOL

Еще до сотрудничества BLAST с NEOM в подобной ситуации оказались и Riot Games — компания-разработчик League of Legends. Саудиты решили продвигать свой бренд посредством киберспорта, и первым делом предложили сотрудничество американской компании. Незамедлительно последовала критика со стороны болельщиков, которые осудили спонсорство с данной корпорацией. Через некоторое время сотрудничество было прекращено, а Riot Games извинились перед сообществом.

Что не так с этой компанией?

NEOM — это проект по строительству «города будущего» в Саудовской Аравии. Компания планирует построить высокоразвитую инфраструктуру на северо-западе страны. Ожидаемая площадь «города будущего» — 26,5 тысячи квадратных метров. Это в 10 раз больше размеров Москвы. Первый этап строительства города планируется завершить к 2025 году.

Из государственного инвестиционного фонда на данный проект была выделена колоссальная сумма — 500 миллиардов долларов США. Часть из этих средств пойдет и на маркетинговую кампанию, мировое продвижение NEOM.

Основные претензии болельщиков к NEOM заключаются в том, что данная компания базируется и работает в Саудовской Аравии. Люди недовольны, что киберспортивные организации сотрудничают с корпорацией из нетолерантной, несвободной страны, где жестко ущемляются права человека и меньшинств. Западное сообщество не поддерживает такие позиции, и поэтому болельщики, а также комментаторы и некоторые игроки возмущены тем, что киберспорт связывают с компаниями, которые, по сути, поддерживают несвободное государство.

BLAST и NEOM

По информации СМИ, сотрудничество киберспортивной организации и саудовской компании — это миллион долларов для BLAST. По мнению Рода Бреслау, киберспортивного журналиста и аналитика, организатор турниров не может отказаться от этих денег. Кризис, связанный с пандемией, тяжело ударил по индустрии, в том числе и по BLAST, поэтому инвестиции компании будут очень полезны. Бреслау также добавил, что для Riot Games разрыв не был проблемой — миллиардная корпорация сможет прожить без саудовских денег, в отличие от турнирного оператора. Поэтому BLAST, скорее всего, не станет отказываться от спорного сотрудничества.

Узнав о сделке, комментаторы и болельщики начали критиковать BLAST. Гарри JustHarry Рассел отметил, что сотрудничество с саудовской компанией — это позор для бренда. На сторону комментатора встал его коллега Хьюго Байрон, который добавил, что не будет поддерживать тех, кто не соблюдает права человека.

В сообществе League of Legends была более острая реакция на новость о сотрудничестве. Тогда с критикой выступили не только болельщики и комментаторы, но и сами игроки. Под широким напором общественности Riot Games отказались от сделки.

Киберспортивные организации и игроки в CS:GO пока не высказываются. На данный момент все их внимание сосредоточено на турнире ESL ONE Cologne, который будет проходить вплоть до 30 августа. Сильнейшие команды Европы и Америки разыграют 500 тысяч долларов призовых.

BLAST планирует провести в январе 2021 года масштабный турнир с призовым фондом 1,5 миллиона долларов. Судьба данного мероприятия зависит от реакции киберспортивной общественности.