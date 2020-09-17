«Вектор» испытает на людях первый в РФ препарат от оспы

Центр вирусологии «Вектор» начал испытания на людях первого в России препарата от натуральной оспы, сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал первую фазу клинического исследования нового противооспенного химиопрепарата НИОХ-14. В исследовании принимают участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Исследование займет 174 дня.

Не существует ни одного отечественного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у человека.

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в июле 2018 года зарегистрировала первый и единственный препарат, предназначенный для лечения натуральной оспы – Тековиримат (Tecovirimat, TPOXX).

Натуральная оспа — высоко заразная вирусная инфекция. Она характеризуется тяжёлым течением, лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, нередко оставляющей после себя рубцы. Врачи редко сталкиваются с натуральной оспой, считается, что ее победили благодаря повсеместной вакцинации.