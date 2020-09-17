Стала известна цена PlayStation 5 в России

Sony объявила 12 и 19 ноября датой старта продаж своей новой игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Для российских пользователей цена на консоль составит от 37 999 рублей, сообщили в российском представительстве компании.

Сначала консоль появится в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, неделей позже она выйдет во всех остальных странах мира.

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«Как и во всем мире, в России будут доступны две версии консоли с одинаковой производительностью, но при этом с оптическим приводом за 46 999 рублей и без привода за 37 999 рублей», — сообщили ТАСС в PlayStation Россия.

В России PlayStation занимает лидирующую позицию на рынке игровых консолей. Основной конкурент Sony на этом рынке, компания Microsoft объявила о начале продаж своих консолей нового поколения Xbox Series X/S с 10 ноября, а их стоимость составит 45 590 рублей и 26 990 рублей соответственно.