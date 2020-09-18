Фильм дня: «Пока не сыграл в ящик»

Фильм «Пока не сыграл в ящик» призывает к одному — жить здесь и сейчас, а не откладывать исполнение желаемого на потом.

США, 2007 год, режиссёр Роб Райнер, 12+

В ролях: Джек Николсон и Морган Фриман

Слоган: «Оторвись напоследок»

Это история о двух мужчинах с неизлечимой болезнью, которым осталось жить не больше года. Один герой — темнокожий, начитанный автомеханик Картер Чемберс, другой — миллиардер Эдвард Бэрримен Коул.

Картер составляет на желтом листочке список своих желаний, которые бы хотел сделать до смерти. Коул дополняет список веселыми развлечениями и предлагает новому приятелю воплотить все мечты в жизнь.

Особое значение в фильме имеют детали. Например, как именно исполняются желания. Это очень трогательные и искренние моменты. Например, желание «Поцеловать самую красивую девушку в мире» исполняется в очень неожиданном, но эмоциональном варианте.

Особое настроение в фильме «Пока не сыграл в ящик» создает музыка, написанная композитором Марком Шейманом. Саундтреком к картине стала песня «Say» Джона Майера. Она в итоге была номинирована на премию «Грэмми» за лучшую песню, написанную для кино.