Фильм дня: «Пока не сыграл в ящик»

Фильм «Пока не сыграл в ящик» призывает к одному — жить здесь и сейчас, а не откладывать исполнение желаемого на потом.
США, 2007 год, режиссёр Роб Райнер, 12+
В ролях: Джек Николсон и Морган Фриман
Слоган: «Оторвись напоследок»
Это история о двух мужчинах с неизлечимой болезнью, которым осталось жить не больше года. Один герой — темнокожий, начитанный автомеханик Картер Чемберс, другой — миллиардер Эдвард Бэрримен Коул.
Картер составляет на желтом листочке список своих желаний, которые бы хотел сделать до смерти. Коул дополняет список веселыми развлечениями и предлагает новому приятелю воплотить все мечты в жизнь.
Особое значение в фильме имеют детали. Например, как именно исполняются желания. Это очень трогательные и искренние моменты. Например, желание «Поцеловать самую красивую девушку в мире» исполняется в очень неожиданном, но эмоциональном варианте.
Особое настроение в фильме «Пока не сыграл в ящик» создает музыка, написанная композитором Марком Шейманом. Саундтреком к картине стала песня «Say» Джона Майера. Она в итоге была номинирована на премию «Грэмми» за лучшую песню, написанную для кино.