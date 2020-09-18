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Фильм дня: «Пока не сыграл в ящик»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Пока не сыграл в ящик» призывает к одному — жить здесь и сейчас, а не откладывать исполнение желаемого на потом.

США, 2007 год, режиссёр Роб Райнер, 12+
В ролях: Джек Николсон и Морган Фриман
Слоган: «Оторвись напоследок»

Это история о двух мужчинах с неизлечимой болезнью, которым осталось жить не больше года. Один герой — темнокожий, начитанный автомеханик Картер Чемберс, другой — миллиардер Эдвард Бэрримен Коул.

Картер составляет на желтом листочке список своих желаний, которые бы хотел сделать до смерти. Коул дополняет список веселыми развлечениями и предлагает новому приятелю воплотить все мечты в жизнь.

Особое значение в фильме имеют детали. Например, как именно исполняются желания. Это очень трогательные и искренние моменты. Например, желание «Поцеловать самую красивую девушку в мире» исполняется в очень неожиданном, но эмоциональном варианте.

Особое настроение в фильме «Пока не сыграл в ящик» создает музыка, написанная композитором Марком Шейманом. Саундтреком к картине стала песня «Say» Джона Майера. Она в итоге была номинирована на премию «Грэмми» за лучшую песню, написанную для кино.

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Топ комментариев

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

shidoshi

господин путин я не разрешал тратить деньги, которые я плачу в виде налогов,на помощь лукашенко для борьбы...

Woodnox

как не простят? даж рады будут

ftt-07-077-00777

"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..." (с)