Локоть предрек проблемы сторонников Навального в Горсовете

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что новым депутатам Горсовета из Коалиции 2020 будет трудно представлять интересы избирателей из-за отсутствия наказов и опыта.

13 сентября новосибирцы выбрали депутатов в Горсовет. Четыре из пятидесяти представляют Коалицию 2020 — объединение оппозиционных кандидатов. Среди них глава штаба Навального в Новосибирске — Сергей Бойко.

«Когда в законодательный орган приходят люди плохо знакомые с конкретикой жизни города, с этими проблемами, совсем без наказов, им затруднительно будет представлять и защищать интересы новосибирцев. Потребуется значительное время, чтобы войти и ознакомиться с проблематикой Новосибирска. Будущее покажет насколько успешен этот проект», — сказал Локоть.

Он отметил, что депутатам предстоит большая работа, необходимо внести изменения в бюджет города в сложной экономической ситуации этого года.