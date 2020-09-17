Медикам Забайкалья отправили первую партию вакцины «Спутник V»

Минздрав Забайкальского края ожидает первую партии вакцины «Спутник V». Но прививать пока не будут пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в медорганизации, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

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Сегодня известно, что прививки от коронавирусной инфекции не планируется ставить забайкальцам старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические и сопутствующие заболевания. Людей, переболевших COVID-19, прививать будут, чтобы выработать иммунитет во избежание повторного заражения.

В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции. В последние недели в крае постоянно растет число зарегистрированных случаев заболевания.