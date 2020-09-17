Силуанов сообщил, насколько подорожают сигареты

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько подорожает пачка сигарет при увеличении акциза на 20%. Повышение позволит дополнительно привлечь в бюджет 70 миллиардов рублей.

«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», — приводит РИА Новости слова министра. Таким образом, средняя стоимость пачки может вырасти примерно на 17%.

Правительство утвердило индексацию акцизов на табак сразу на 20%, чтобы покрыть расходы бюджетных средств на борьбу с COVID-19. Это позволит привлечь дополнительно 70 миллиардов рублей, подсчитал Минфин.

Сейчас акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.