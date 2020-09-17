НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Подкуп зафиксировали на выборах в Томске

Источник:
Sibnet.ru
136 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Одна из партий пыталась подкупить избирателей в день выборов в гордуму в Томске, сообщил журналистам глава городской избирательной комиссии Виктор Тищенко.

По словам Тищенко, в избирательную комиссию поступило 27 жалоб. Из них 19 подтвердились. Например, это была жалоба на подкуп избирателей ЛДПР: представители партии раздавали в день выборов подарочные пакеты с канцелярскими принадлежностями.

«Материалы направлены в правоохранительные органы. Также главред областной газеты "ЛДПР в Томской области" привлечён к штрафу за нарушение правил агитации, еще один материал в отношении другого главреда находится на рассмотрении», – сказал глава избиркома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Единая Россия» потеряла большинство в томской думе

Глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов добавил, что в день голосования избирателям звонили и агитировали проголосовать за определённого кандидата. Сейчас выясняется, кто это делал.

Согласно данным Горизбиркома, в результате выборов «Единая Россия» получила 11 мандатов в томской гордуме, потеряв большинство. Восемь мест досталось КПРФ, шесть – самовыдвиженцам, по три – «Справедливой России», «Новым людям» и «Яблоку», два – ЛДПР, одно «Партии Роста».

Еще по теме
Локоть предрек проблемы сторонников Навального в Горсовете
Спорткомплексу в Абакане присвоили имя погибшего мэра Булакина
Депутата в Бурятии ознакомили с фактами в деле о смертельном ДТП
Локоть обвинил уборку урожая в низкой явке на выборах
смотреть все
Политика #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о выходе пандемии из-под контроля
•
Силуанов сообщил, насколько подорожают сигареты
•
Правительство порежет расходы на чиновников и вооружения
•
Активист придумал продавать алкоголь по четыре часа в праздники
Подробности
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
•
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Локоть предрек проблемы сторонников Навального в Горсовете
Сибирь 17.09.2020 13:24
13 школ в Новосибирске частично закрыли из-за коронавируса
Сибирь 17.09.2020 13:01
Медикам Забайкалья отправили первую партию вакцины «Спутник V»
Сибирь 17.09.2020 12:57
Подкуп зафиксировали на выборах в Томске
Сибирь 17.09.2020 12:43
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
6976
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
5736
Женщина выплатила ипотеку за пять дней
3605
Корпус iPhone 12 Pro показали на видео
3319
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о выходе пандемии из-под контроля
•
Силуанов сообщил, насколько подорожают сигареты
•
Правительство порежет расходы на чиновников и вооружения
•
Активист придумал продавать алкоголь по четыре часа в праздники
Подробности
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
•
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
42
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
41
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
40
Навальный решил вернуться в Россию
40
Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области
28