Подкуп зафиксировали на выборах в Томске

Одна из партий пыталась подкупить избирателей в день выборов в гордуму в Томске, сообщил журналистам глава городской избирательной комиссии Виктор Тищенко.

По словам Тищенко, в избирательную комиссию поступило 27 жалоб. Из них 19 подтвердились. Например, это была жалоба на подкуп избирателей ЛДПР: представители партии раздавали в день выборов подарочные пакеты с канцелярскими принадлежностями.

«Материалы направлены в правоохранительные органы. Также главред областной газеты "ЛДПР в Томской области" привлечён к штрафу за нарушение правил агитации, еще один материал в отношении другого главреда находится на рассмотрении», – сказал глава избиркома.

Глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов добавил, что в день голосования избирателям звонили и агитировали проголосовать за определённого кандидата. Сейчас выясняется, кто это делал.

Согласно данным Горизбиркома, в результате выборов «Единая Россия» получила 11 мандатов в томской гордуме, потеряв большинство. Восемь мест досталось КПРФ, шесть – самовыдвиженцам, по три – «Справедливой России», «Новым людям» и «Яблоку», два – ЛДПР, одно «Партии Роста».