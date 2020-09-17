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Активист придумал продавать алкоголь по четыре часа в праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажу алкоголя в новогодние праздники стоит ограничить четырьмя часами в день, с таким предложением выступил член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Минздрав рассмотрит эту инициативу.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14.00 до 18.00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — цитирует RT письмо Хамзаева главе Минздрава Михаилу Мурашко.

По данным главы «Трезвой России», смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни увеличивается практически в два раза.

Минздрав рассмотрит эту инициативу, как только она поступит, сообщила пресс-служба ведомства. «Вместе с тем нужно отметить, что, согласно международным исследованиям, сокращение времени продажи алкоголя снижает его потребление и приводит к уменьшению связанных с этим рисков, в том числе к снижению смертности населения», — приводит ТАСС ответ министерства.

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