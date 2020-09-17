Два музыканта из Новосибирска претендуют на участие в Евровидении 2020

Финалистка шоу «Голос» Софья Туманова и дуэт «ЛитлZ» из Новосибирска вошли в число претендентов на участие в Детском Евровидении 2020 года, сообщается на сайте конкурса.

В финальный отбор Детского Евровидения-2020 вошли 11 музыкантов. Победителя, который представит Россию на детском музыкальном конкурсе, выберут с помощью голосования на сайте Евровидения. Имя победителя национального отбора будет объявлено 25 сентября.

Детское Евровидение-2020 пройдёт в Польше 29 ноября 2020 года. Уже известны участники в конкурсе от трёх стран. От Германии выступит певица Сьюзан, от Испании Солеа, от Украины —Александр Балабанов.