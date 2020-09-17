Горный Алтай установил рекорд по числу заболевших коронавирусом

Сразу 65 человек заболели в Республике Алтай коронавирусом за сутки. Это абсолютный рекорд в регионе с начала эпидемии.

По данным регионального оперштаба, из 65 новых случаев только 17 выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 46 случаях диагностированы симптомы заболевания.

Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 30 июня, когда наблюдался активный рост заболеваемости. Тогда за сутки заболело 64 человека.

В лидерах по приросту по-прежнему остается отдаленный Кош-Агачский район, здесь заболели 24 человека. При этом из общих 2 746 случаев заболевания, 1 116 заболевших приходится на Кош-Агачский район, где в разгар эпидемии проводили массовые гуляния, свадьбы и другие мероприятия.

В то же время, по словам местных жителей, большая часть населения до сих пор с иронией и недоверием относится к теме коронавируса, игнорирует масочный режим – в магазинах и автобусах маски носят единицы, еще меньше пользуются защитными перчатками. Некоторые называют маски «бесполезными намордниками» и заявляют о глупости людей, которые ими пользуются.