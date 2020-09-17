НАВЕРХ

Горный Алтай установил рекорд по числу заболевших коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
223 0
Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Сразу 65 человек заболели в Республике Алтай коронавирусом за сутки. Это абсолютный рекорд в регионе с начала эпидемии.

По данным регионального оперштаба, из 65 новых случаев только 17 выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 46 случаях диагностированы симптомы заболевания.

Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 30 июня, когда наблюдался активный рост заболеваемости. Тогда за сутки заболело 64 человека.

В лидерах по приросту по-прежнему остается отдаленный Кош-Агачский район, здесь заболели 24 человека. При этом из общих 2 746 случаев заболевания, 1 116 заболевших приходится на Кош-Агачский район, где в разгар эпидемии проводили массовые гуляния, свадьбы и другие мероприятия.

В то же время, по словам местных жителей, большая часть населения до сих пор с иронией и недоверием относится к теме коронавируса, игнорирует масочный режим – в магазинах и автобусах маски носят единицы, еще меньше пользуются защитными перчатками. Некоторые называют маски «бесполезными намордниками» и заявляют о глупости людей, которые ими пользуются.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Медикам Забайкалья отправили первую партию вакцины «Спутник V»
Новую серию «Южного парка» посвятили пандемии
Количество больных COVID-19 резко выросло в Бурятии
смотреть все
Республика Алтай #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о выходе пандемии из-под контроля
•
Силуанов сообщил, насколько подорожают сигареты
•
Правительство порежет расходы на чиновников и вооружения
•
Активист придумал продавать алкоголь по четыре часа в праздники
Подробности
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
•
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Локоть предрек проблемы сторонников Навального в Горсовете
Сибирь 17.09.2020 13:24
13 школ в Новосибирске частично закрыли из-за коронавируса
Сибирь 17.09.2020 13:01
Медикам Забайкалья отправили первую партию вакцины «Спутник V»
Сибирь 17.09.2020 12:57
Подкуп зафиксировали на выборах в Томске
Сибирь 17.09.2020 12:43
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
6976
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
5736
Женщина выплатила ипотеку за пять дней
3605
Корпус iPhone 12 Pro показали на видео
3319
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о выходе пандемии из-под контроля
•
Силуанов сообщил, насколько подорожают сигареты
•
Правительство порежет расходы на чиновников и вооружения
•
Активист придумал продавать алкоголь по четыре часа в праздники
Подробности
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
•
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
42
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
41
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
40
Навальный решил вернуться в Россию
40
Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области
28