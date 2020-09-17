«Минирования» снова начались в Новосибирске

Неизвестные в четверг «заминировали» Ленинский районный суд и другие организации в Новосибирске, сообщил аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

По информации пресс-службы губернатора и правительства региона, в четверг утром сообщение о минировании поступило на электронную почту Ленинского суда и «ряда иных организаций».

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«В необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта», – сказано в сообщении.

Новосибирцев призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Это уже не первая волна «минирований», в прошлый раз подобные сообщения поступали в ряд торгово-развлекательных центров и объектов промышленности региона, информация не подтвердилась.