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Ученый рассказал о планах РЖД по расширению БАМа в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

РЖД в Бурятии может проложить вторую нитку рельсов по БАМу параллельно имеющейся, а реконструкция Транссиба пока не планируется. При этом вырубка леса под инфраструктуру БАМа будет минимальный, сообщил эколог, завлабораторией геохимии Геологического института СО РАН Евгений Кислов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный ускорить железнодорожные стройки РЖД для расширения БАМа и Транссиба. Согласно документу, для строительства железнодорожный путей, портов и автодорог не нужно будет проводить экологическую экспертизу на особо охраняемых природных территориях.

Этот закон возмутил экологов, предположивших, что теперь можно будет безнаказанно вырубать леса в центральной экологической зоне Байкала. РЖД ответила на эти опасения, подчеркнув, что проекты по развитию железных дорог возле Байкала, не предусматривают строительство новых линий и вырубки леса вдоль берега.

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Кислов сообщил, что он задавал вопрос руководству ОАО «РЖД» о планах по вырубке леса. «Сказали, что в Бурятии по Транссибу не будут делать ничего. По БАМу планируется проложить вторую нитку рельсов параллельно имеющейся и электрифицировать ее», — отметил он в передаче на канале «ЗолотаревTV» на YouTube.

Отсыпка для строительства путей, по его словам, уже есть. Но в связи с увеличением количества поездов нужны дополнительные подстанции, нужно «подработать мосты». И под эти объекты нужны будут вырубки, но весьма незначительные.

По словам Кислова, жителей Иркутской области и Бурятии возмутило не то, что у РЖД появилась возможность вырубки без экологической экспертизы, а другой аспект. 

«РЖД разрешили перевод лесных земель в нелесные, а населению это запрещено. У нас есть населенные пункты, там живет 140 тысяч человек. И они не могут сделать противопожарные разрывы у населенных пунктов, потому что нельзя вырубить деревья. А глав администраций штрафует МЧС за то, что нет противопожарных разрывов», — резюмировал эколог.

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