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Томичка составила первую в истории карту необитаемого острова Медного

Источник:
Sibnet.ru
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Аспирантка Томского госуниверситета сделала первую в истории карту острова Медного – его бросили люди, но там сохранились редчайшие растения и краснокнижные животные.

Остров Медный входит в состав Командорских островов, он был открыт в 1741 году. Карта, созданная с использованием ГИС-технологий, содержит данные о почве, рельефе, флоре и фауне Медного, сообщила пресс-служба ТГУ.

«Медный, наряду с островом Беринга, – один из наиболее крупных объектов, входящих в Командорский архипелаг. С конца 19 века до второй половины 20 века здесь жили алеуты, основавшие посёлок Преображенское, но в 1970-м году все они перебрались на остров Беринга. Медный интересен тем, что является местом обитания множества редких животных. На его скалах находятся птичьи базары, на пляжах – лежбища морских млекопитающих, поэтому летом сюда приезжают учёные, которые исследуют уникальную флору и фауну», – рассказала автор карты Ирина Чильчигешева.

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На сбор информации для составления карты Медного у Чильчигешевой ушло два года, в том числе месяц она жила на необитаемом острове, собирая данные о его ландшафтных особенностях.

«На Медном преобладает горный рельеф, поэтому остров выглядит очень живописно. Он привлекает туристов, но мало кому удаётся туда добраться. По берегу отвесные скалы, нависающие над морем, часто встречаются глыбы, валуны, глубокие ущелья, водопады. С коллегой из заповедника мы провели съёмку с дрона, сделали несколько ортофотопланов ключевых участков, собрали другие данные, которые вошли в электронную карту», – поделилась аспирантка.

Помимо ландшафтной съёмки, Чильчигешева создала электронные базы с информацией о флоре, фауне, рельефе, почвах острова Медного. Эти данные «привязаны» к карте и «всплывают» при наведении курсора.

«Наличие ландшафтной ГИС острова Медный важно как для планирования природоохранных мероприятий, так и с точки зрения проведения исследований, связанных с изменением климата и окружающей среды. Именно такие нетронутые человеком экосистемы очень хорошо подходят для изучения процессов естественной динамики и эволюции ландшафтов», – прокомментировал научный руководитель работы доцент ТГУ Вадим Хромых.

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