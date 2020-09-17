Количество больных COVID-19 резко выросло в Бурятии

Медики в Бурятии фиксируют резкий рост числа больных коронавирусной инфекцией. За последние сутки тесты подтвердили наличие вируса у 89 человек, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.

По данным оперативного штаба на утро четверга, из 89 новых случае 16 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – ранее контактировали с больными коронавирусной инфекцией. В среду в республике был зарегистрирован 71 случай заболевания за сутки, во вторник только 41 случай.

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В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 407 пациентов, из них 13 детей. Состояние детей удовлетворительное. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 877 коек, занято – 430.

Проходят амбулаторное лечение 570 пациентов с легким течением заболевания. За все время с момента начала распространения коронавируса в республике выздоровели от COVID-19 – 5,1 тысячи человек. Умерли с тяжелой сопутствующей патологией – 60 человек.