СФУ обнаружил заболевших коронавирусом студентов

Десять студентов разных курсов заразились коронавирусом в СФУ, обучение происходит в вузе в гибридном формате, сообщает пресс-служба вуза.

«Зафиксировано и госпитализировано около десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией — это студенты разных курсов и направлений», — говорится в сообщении.

В случае проживания в общежитии — проводится санитарная дезинфекция. Первый круг контактов заболевших находится под наблюдением.

По данным вуза, в университете обучение проходит в гибридном режиме, при котором сочетаются очные занятия и онлайн-занятия. Учебное расписание составляется таким образом, чтобы предотвратить скопление большого количества людей.

В Красноярском крае на 16 сентября, заразились коронавирусом 102 человека, двое умерли. Всего за период пандемии в регионе заразилось инфекцией 18,5 тысяч человек, умерли — 525.