Сотню тонн асфальтобетона украли со стройки трассы «Иртыш»

Мастер украл более ста тонн асфальтобетонного гранулянта с участка автодороги Р-254 «Иртыш», где производился ремонт, сообщило ГУ МВД по Омской области.

«Выявлен факт хищения 117 тонн асфальтобетонного гранулянта с участка автодороги Р-254 «Иртыш», где производился ремонт. Данная насыпь являлась вторичным сырьем, которое осталось после укладки нового асфальтобетонного покрытия», – сказано в сообщении полиции.

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Выяснилось, что к присвоению причастен 30-летний мастер дорожно-строительного управления. Воспользовавшись своими полномочиями, он поручил водителям грузовиков увезти и складировать гранулянт у гаражей своего знакомого в Калачинске. Мастер заверил работников, что это законно.

Подозреваемый пояснил, что хотел уложить асфальт на прилегающей к дому территории. Гранулянт вернули на место. Возбуждено дело по статье «Присвоение или растрата», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.