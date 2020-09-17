Пациенты погибли из-за пожара в наркологической клинике Красноярска

Четверо пациентов погибли во время пожара в наркологической клинике в центре Красноярска, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 03.46 по местному времени поступила информация о возгорании жилого шестиэтажного, на цокольном этаже которого также располагается частная наркологическая клиника «Чистый город». Возгорание произошло в кабинете на первом этаже на площади 10 квадратных метров.

«Обнаружены тела четверых пациентов с признаками термического воздействия, количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).