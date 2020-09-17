Россия завершила испытания боевых вертолетов «Катран»

Морские вертолеты Ка-52К «Катран» успешно прошли через все испытания и готовы к серийному производству, сообщил генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов» Сергей Михеев.

«Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства. <...> Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация конечно пойдет в ВМФ», — сказал Михеев в интервью РИА Новости.

В то же время он отметил, что Ка-52К и сейчас привлекают к испытаниям во время сдачи промышленностью новых фрегатов и корветов. «Обязательно реализуется программа посадки на него (новый корабль) вертолета, и Ка-52К работает на нем. Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения», — сказал генконструктор.

Ранее сообщалось, что вертолеты Ка-52К применялись в Сирии в ноябре 2017 года в ходе похода в Средиземное море авианосущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Боевой вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.