Генсек ООН заявил о выходе пандемии из-под контроля

Пандемия стала «угрозой номер один» глобальной безопасности,
заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, добавив, что скоро
человечество преодолеет рубеж в миллион потерянных из-за коронавируса жизней.
«Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из
кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом
году будет не похожа ни на одну другую», — цитирует РИА Новости Гутерреша.
По его словам, многие возлагают надежды на вакцину, однако
от пандемии нет панацеи. Он подчеркнул, что вакцина сама по себе не устранит
кризис.
«Но <…> вакцину следует рассматривать как глобальное
общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина,
доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей», — добавил генсек.
Он призвал значительно расширить применение новых и уже
существующих инструментов, которые могут помочь в борьбе с заболеванием, и
обеспечить эффективное лечение, особенно в течение следующих 12 месяцев.