Генсек ООН заявил о выходе пандемии из-под контроля

Пандемия стала «угрозой номер один» глобальной безопасности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, добавив, что скоро человечество преодолеет рубеж в миллион потерянных из-за коронавируса жизней.

«Пандемия COVID-19 — это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

По его словам, многие возлагают надежды на вакцину, однако от пандемии нет панацеи. Он подчеркнул, что вакцина сама по себе не устранит кризис.

«Но <…> вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем — вакцина для людей», — добавил генсек.

Он призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в борьбе с заболеванием, и обеспечить эффективное лечение, особенно в течение следующих 12 месяцев.