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Тутберидзе выложила фото с первой тренировки Медведевой

Источник:
Sibnet.ru
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Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram совместную фотографию с Евгенией Медведевой, сделанную после тренировки. Фигуристка вернулась к тренеру, от которой ушла два года назад.

«Без громких обещаний. Просто работаем», — подписала Тутберидзе снимок, добавив хештеги #такбывает и #свозвращением.

О том, что Медведева, которая два года сотрудничала с канадцем Брайаном Орсером, вновь тренируется в группе Тутберидзе, стало известно в среду. Сначала об этом сообщали источники, затем информацию подтвердили в Федерации фигурного катания на коньках России.

«Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат», — сказала Медведева, слова которой опубликованы на сайте ФФККР.

Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года, под ее руководством дважды становилась чемпионкой мира и выигрывала финалы Гран-при. Спортсменка ушла после Олимпиады в Пхенчхане, на которой завоевала серебряную медаль в женском одиночном фигурном катании, уступив в борьбе за золото Алине Загитовой. Лучшим достижением за последние два года стала бронза ЧМ-2019.

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