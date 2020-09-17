Фильм дня: «Уолл-стрит: Деньги не спят»

«Уолл-стрит: Деньги не спят» стал первым сиквелом Оливера Стоуна фильма «Уолл-стрит» 1987 года. Новую работу признали успешным продолжением оригинала.

США, 2010 год, режиссёр Оливер Стоун, 16+

В главных ролях: Майкл Дугас и Шайа ЛаБаф

Сюжет фильма «Уолл-стрит: Деньги не спят» разворачивается во второй половине 2008 года — спустя 23 года после событий, произошедших в первом фильме. Гордон Гекко выходит из тюрьмы и посвящает несколько лет написанию книги про потрясения, ожидающие финансовые рынки.

Другой главный герой — Джейкоб. Он трейдер с Уолл-стрит и, как все, надеется на дальнейшее процветание рынков. А еще Джейкоб встречается с дочерью Гекко, с которой у последнего после срока в тюрьме сильно испорчены отношения. Молодой человек, несмотря на предупреждения своей избранницы, понимает, что только Гордон Гекко может помочь ему разобраться со своими делами.

Второй фильм Оливера Стоуна уже не только о воротилах главного финансового квартала Нью-Йорка. На этот раз акцент сместился в сторону чувств и взаимоотношений. Майкл Дуглас с ролью Гордона Гекко тоже отошел на второй план, предоставив возможность раскрыться ЛаБафу.

Фильм «Уолл-стрит: Деньги не спят» получился не менее захватывающим, впечатляющим и ярким. Никуда не делась и коронная фраза Гекко о жадности. В сиквеле она получила продолжение.

«Мне напомнили, как я однажды сказал: "Жадность — это хорошо". Кажется сейчас её узаконили», — говорит герой Дугласа в фильме.