Володин пожурил пришедшую на работу Терешкову

Несколько депутатов в возрасте, например, Валентина Терешкова, пришли на пленарное заседание в среду, чем взывали упреки председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Во время заседания во вторник Володин попросил депутатов в возрасте и тех, у кого есть «сопутствующие заболевания» или другие показания, «поберечь себя». В частности, он обратился к Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову и попросил их не рваться «на передовую».

«Валентина Владимировна, мы же договаривались. Ну разве можно так по отношению к нам. Владимир Иосифович (Ресин), мы же договаривались, что вы будете себя беречь. Ну что случится с вами, мы же себя не простим, избиратели нам не простят», — цитирует ТАСС Володина.

Единственный, кто прислушался к словам председателя, — исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров.

«Коллеги, ну вы что делаете? Ну поработайте дистанционно, у нас же все возможности есть», — призвал Володин.