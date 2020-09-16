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Купол Оперного театра отреставрируют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Власти выделят 246 миллионов рублей на ремонт и реставрацию купола Оперного театра в Новосибирске, сообщает правительство региона.

«Поддержано предложение о выделении дополнительных средств на проведение ремонтно-реставрационных работ на куполе здания Новосибирского театра оперы и балета в сумме 246 миллионов рублей. Здание уникальное, а купол является одной из примет Новосибирска и узнаваем во всем мире, можно сказать один из брендов города», – отметил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

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Весной инженер-архитектор Геннадий Чибряков обращался к властям с просьбой отремонтировать купол, который, по его словам, может рухнуть из-за трещины. Экспертиза не подтвердила аварийное состояние купола, но показала необходимость ремонта.

Диаметр купола – 60 метров, высота – 35 метров, а толщина – 8-10 сантиметров. Купольное перекрытие без контрфорсов и ферм впервые было применено в строительной практике Европы.

Конструкция купола требовала новых инженерных решений и подходов и предельно аккуратной реализации. Купол свободно лежит на круговой балке, опирающейся на колонны, его покрытие металлическое, с декоративными чешуйками серебристого цвета по деревянным конструкциям и обрешетке.

Первоначальное покрытие купола было выполнено из кровельной стали: элементы выколачивались вручную по шаблонам. Проект кровли был подготовлен в 1934 году Виктором Биркенбергом, Александром Куровским и Борисом Гордеевым. 

В начале 1990-х годов, во время реставрации купола театра, новые «чешуйки» для покрытия изготовили на производственном объединении имени Чкалова по технологии, применяемой при изготовлении самолетов. В 2000-х годах была произведена повторная реставрация, при которой был восстановлен первоначальный рисунок покрытия купола театра.

Реконструкция театра Оперы и балета началась в 2015 году и сопровождалась скандалами. Управление по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области выявило нарушения при проведении ремонта. Художественного руководителя театра Владимира Кехмана обвиняли в изменении исторических интерьеров в вестибюле, фойе на первом и втором этажах и в зрительском зале.

В 2016 году Центральный районный суд Новосибирска дважды штрафовал Кехмана за несогласованный ремонт здания театра на общую сумму 225 тысяч рублей.

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