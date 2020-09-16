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Эксклюзивную премьеру фильма «Вивариум» представят в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Wink представит эксклюзивную премьеру захватывающей камерной драмы «Вивариум» ирландского режиссера Лоркана Финнегана в четверг. Главные роли исполнили номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Джесси Айзенберг и популярная британская актриса Имоджен Путс, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

В центре сюжета молодая семейная пара — Джемма и Том, решившаяся на покупку дома. Они отправляются с риелтором на осмотр очередного спального района, где стоят абсолютно одинаковые таунхаусы. Риелтор показывает дом №9 и исчезает — пара остается одна в этом доме, где стоит давящая тишина и совсем нет соседей.

Выбраться оттуда оказалось невозможным — это лабиринт одинаковых строений, и куда бы они ни ехали, все дороги снова ведут к дому №9. Застряв в этом странном месте, вскоре Джемма и Том получают коробку с младенцем и записку: «Вырастите ребенка — получите свободу».

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«Возможность владеть собственным домом давно превратилась в несбыточную  мечту. Коварная реклама ежедневно обещает нам идеальную жизнь — фантастическую версию реальности. Это — наживка, которая многих заводит в ловушку. Когда мы в нее попадаем, наша жизнь превращается в бесконечную погоню ради того, чтобы расплатиться с долгами», — отметил режиссер фильма Лоркан Финнеган.

«Вивариум» затрагивает много важных тем: институт семьи, однообразие жизни и то, куда в итоге могут привести мечты. Фильм несомненно оценят любители хорроров и психологических триллеров, а также зрители, которым нравятся глубокие смыслы и социальные драмы.

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