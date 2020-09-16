Мошенники похитили у жителей Приангарья больше 250 млн рублей

Жители Иркутской области «подарили» мошенникам в 2020 году более 250 миллионов рублей. При этом злоумышленники используют одни и те же способы обмана, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

С начала 2020 года аферисты обманули свыше 5 тысяч жителей региона, похитив у них более 250 миллионов рублей. Число пострадавших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2 тысячи человек, а общая сумма похищенных средств – на 100 миллионов рублей.

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Каждое шестое преступление в регионе совершается именно таким способом. В абсолютном большинстве случаев злоумышленники используют одни и те же схемы обмана. Преступники представляются сотрудниками финансовых организаций, должностными лицами, продавцами и покупателями различных товаров.

«В случае поступления звонков и сообщений от неизвестных, кем бы они ни представлялись, рекомендуется ни в коем случае не сообщать информацию о себе и своих банковских картах, не выполнять по указанию собеседника действий в личном кабинете банка в сети Интернет, не совершать по их просьбам действий с банкоматами и терминалами», — предупредили полицейские.

В любой сомнительной ситуации, касающейся финансов, рекомендуется советоваться с родными и близкими людьми – их мнение может вовремя остановить от необдуманного поступка и сохранить ваши деньги.