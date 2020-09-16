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Путин обошел Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран

Источник:
ТАСС
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Жители развитых государств больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

Согласно исследованию, 23% его участников относятся к Путина с доверием. Чуть меньше — 19% — составляет рейтинг доверия к председателю КНР Си Цзиньпину. При этом лишь 16% респондентов доверяют главе Трампу, приводит ТАСС результаты опроса, проведенного среди 13,2 тыс. человек в 13 странах.

Самый высокий рейтинг в этом опросе — 76% — у канцлера Германии Ангелы Меркель. Следом за ней идут президент Франции Эмманюэль Макрон с 64% и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 48%.

Доверие к российскому лидеру больше всего испытывают жители Германии, Италии и Австрии, отмечается в исследовании. Всего в нем приняли участие жители 13 стран, в число которых не входили США: Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Республики Корея, Франции, Швеции и Японии. Опрос проводился с 10 июня по 3 августа.

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