Медведева решила вернуться к Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медевева вернется к тренеру Этери Тутберидзе, от которой она ушла два года назад в группу канадского специалиста Брайана Орсера.

О возвращении Медведевой к Тутберидзе пишет РИА Новости, ссылаясь на несколько источников, не связанных друг с другом. Детали возможного перехода пока неизвестны.

Медведева под руководством Тутберидзе завоевала две золотые медали чемпионата мира, дважды выигрывала финалы Гран-при. Она покинула тренера после Олимпиады 2018, где проиграла золото еще одной ученице Тутберидзе, Алине Загитовой.

С Орсером фигуристка выиграла бронзу чемпионата мира-2019. Сейчас она занимает 13 место в рейтинге Международного союза конькобежцев.