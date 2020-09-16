Иностранцы хлынули в вузы Томска и Новосибирска

Количество иностранных студентов увеличилось в вузах Томска и Новосибирска в этом году, несмотря на пандемию, сообщил журналистам начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петр Каминский.

«В прошлый год поступало от 1,5 до 2 тысяч иностранных студентов, в этом году 3,3 тысячи человек. На тысячу набор вырос, это вселяет уверенность, что Томск по-прежнему один из ведущих центров по экспорту образования в России», — сказал Каминский.

Начальник отдела высшей школы Минобразования Новосибирской области Светлана Малина отметила, что в вузах региона также увеличилось число иностранцев — с 1,3 в прошлом году до 1,7 человек в этом году.

Эксперты сошлись во мнении, что причина увеличения количества иностранцев, в том, что из-за коронавируса прием документов и часть экзаменов проходили онлайн. Иностранцам было проще подать документы в сибирские вузы, в которых своих абитуриентов меньше, а значит и конкурс ниже. И эпидемиологическая ситуация в сибирских городах стабильнее.

«(Студенты из стран ближнего зарубежья) не могут въехать в Российскую Федерацию. Ждем постановления правительства, предоставляющее проезд студентам для получения обучения в России. Пока решения нет, студенты продолжают обучение в дистанционном формате», — отметил Каминский.