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Микст-инфекции испугались в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Управление Роспотребнадзора по Омской области заявило об опасности микст-инфекции – одновременной циркуляции гриппа и коронавируса.

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«В этом году период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ждут с особой тревогой, ведь главной особенностью грядущего эпидемического сезона может стать микст-инфекция: одновременная циркуляция гриппа и коронавируса. И в этой ситуации на руководителей предприятий ложится ответственность по обеспечению бесперебойной и безопасной работы их предприятия», – сказано в сообщении управления.

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали руководителям предприятий прививать сотрудников от гриппа, а также контролировать их температуру. Пока вирусы гриппа на территории региона не циркулируют, уточняется в сообщении.

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