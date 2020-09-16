Микст-инфекции испугались в Омской области

Управление Роспотребнадзора по Омской области заявило об опасности микст-инфекции – одновременной циркуляции гриппа и коронавируса.

#Здоровье Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса

«В этом году период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ждут с особой тревогой, ведь главной особенностью грядущего эпидемического сезона может стать микст-инфекция: одновременная циркуляция гриппа и коронавируса. И в этой ситуации на руководителей предприятий ложится ответственность по обеспечению бесперебойной и безопасной работы их предприятия», – сказано в сообщении управления.

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали руководителям предприятий прививать сотрудников от гриппа, а также контролировать их температуру. Пока вирусы гриппа на территории региона не циркулируют, уточняется в сообщении.