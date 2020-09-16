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Эколог заподозрил власть в создании резервации возле Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Chanzj / Pixabay License

Попытка создания федеральной территории возле Байкала, охватывающей часть Приангарья и Бурятии, может быть связано с желанием федеральной власти создать резервную экологически чистую территорию для будущего переселения, сообщил эколог, завлабораторией геохимии Геологического института СО РАН Евгений Кислов.

В феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае внесения в Конституцию поправки о создании особых федеральных территорий в России к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

«Байкал территориально относится к нескольким субъектам России, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро», — приводит ТАСС слова Матвиенко.

Если бы инициативу одобрили, Центральная экологическая зона Байкала вышла бы из состава Бурятии и Иркутской области и попала в прямое федеральное подчинение, став в будущем резервной территорией без «ненужного» населения, отметил Кислов в программе на канале «ЗолотаревTV» на YouTube.

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«Там (на Байкале) население "ненужное" есть... Это резервная территория для переселения», — предположил эколог. И, по его мнению, предпосылки для такого развития событий есть. Действие постановлений о водоохранной, рыбоохранной и центральной экологической зонах в границах озера делает жизнь людей на побережье сложной уже сейчас.

«Рыбу ловить запретили, лес рубить запретили... Мы забываем, что кроме водоохранной зоны, есть еще и рыбоохранная зона — 200 метров от уреза воды. Там запрещен выпас скота, кошение сена, нельзя копать землю. У нас целиком населенные пункты там находятся. Все жители населенных пунктов — это правонарушители. Вот и всё», — резюмировал эколог.

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