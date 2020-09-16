Кинотеатры разрешили открыть в Томске

Власти Томской области разрешили работать театрам, кинотеатрам и домам культуры, об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

«Мы делаем очередной шаг в снятии ограничений и открываем для зрителей кинотеатры, театры, дома культуры и концертные залы. Однако при этом правила и для бюджетных, и для частных заведений одинаковы: строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и предварительное уведомление о начале работы», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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Общественные учреждения должны будут контролировать, чтобы залы не заполнялись более чем на 50%, сажать зрителей в шахматном порядке, мерить им температуру на входе и проверять наличие масок.

Театры, кинотеатры и ДК были закрыты в Томской области, как и в других регионах, с весны из-за распространения коронавирусной инфекции.