Такси перевернулось в Томске

Автомобиль такси перевернулся и лёг на крышу в Томске в результате аварии в среду, сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области.

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По информации полиции, авария произошла в 7.50 по местному времени (3.50 мск) в районе дома №3 по улице Беринга.

«42-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, по предварительной информации, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Nissan Qashqai. После столкновения автомобиль Lada Granta продолжил движение и опрокинулся», – сказано в сообщении.

В аварии никто не пострадал, но полиция ищет свидетелей произошедшего и просит их обратиться в дежурную часть ГИБДД на Иркутском тракте.