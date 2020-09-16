Пандемия лишила Приангарье половины туристов

Туристический поток в Иркутской области в 2020 году уменьшился без малого вдвое из-за запретов, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина на пресс-конференции в среду.

По ее словам, летний туристический сезон в Иркутской области начался в июле, а раньше начинался в мае. Опоздание по времени, а также ряд ограничительных мер привели к тому, что туристический поток в сезон уменьшился на 48% по сравнению с 2019 годом.

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«Мы стали позже Бурятии снимать ограничения. Нам сначала разрешили работу гостевых домов с коттеджным размещением и работу только летних веранд. Понятно, что в таких условиях принимать чартерные рейсы из других регионов было проблематично», — объяснила Сливина.

Неблагополучная ситуация с распространением коронавируса и числом заразившихся до сих пор не позволяет снять все ограничения, добавила она.

Сейчас представители турбизнеса надеются, что осенью эпидемия пойдет на спад и власти в преддверие зимнего сезона примут решение о введение третьего этапа снятия ограничений, когда можно полноценно открывать рестораны и гостиницы, а также проводить массовые мероприятия.