Работодатели задолжали новосибирцам 64,5 млн рублей зарплаты

Работодатели в Новосибирской области не выплатили 1,2 тысячи сотрудникам зарплату на сумму 64,5 миллиона рублей, сообщает Новосибирскстат.

По данным на 1 сентября 2020 года, задолженность по зарплате составила 64,5 миллиона рублей. Это на 9 миллионов больше, чем в этом же периоде в прошлом году. Без зарплаты остались 1,2 тысячи человек. В среднем каждому работнику не выплатили по 52,9 тысяч рублей.

Больше всего сотрудникам задолжали ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», АО «НЭВЗ-Керамикс», ООО «Посевнинский завод спецтехники» и ОАО «Молкомбинат Утянский» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). У этих компаний нет собственных средств. Год назад эти же организации, кроме молкомбината также были лидерами по задолженности денег.