НАВЕРХ

Томич запланировал забег на двое суток без сна

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: _Franck Michel_ / Attribution License

Томич Артур Шугуров запланировал забег на 350 километров, он намерен бежать двое суток без сна, об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Бегу в город. Маршрутов будет несколько, в городе и за городом (Коларово, Зоркальцево, Богашево, Светлый и т.д.), меняться они будут под настроение. Со мной бегут несколько человек, сменяя друг друга, относительно своих сил. Цель пробежать 350 километров за двое суток без сна», – написал Шугуров.

Житель Томска добавил, что в прошлом году ему удалось пробежать 308 километров, несмотря на астму и температуру, которая поднималась до 38. Он уточнил, что готовится к забегу с помощью силовых тренировок.

Забег начинается из Северного парка в четверг в 8.00 по местному времени. Все желающие могут написать Шугурову и присоединиться к нему. «Цель – вдохновение людей Томска. Борьба за город и любовь к нему», – пояснил организатор.

Еще по теме
Россиянин Медведев проиграл полуфинал US Open
Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за полумарафона
Немецкая бегунья переоделась на глазах фанатов. ВИДЕО
Томский велосипедист поставил рекорд на Саянском кольце
смотреть все
Спорт #Летние виды #О людях
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Выбран новый премьер-министр Японии
•
Материнский капитал предложили тратить на ремонт
•
Новые японские власти высказались об отношениях с Россией
•
Водители заметили вежливость сотрудников ГИБДД
Подробности
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
•
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Латвия откажется от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею
08.09.2020 10:18
Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию
20.08.2020 10:16
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
19.08.2020 11:01
Всероссийская федерация легкой атлетики оплатила штраф более $6 млн
13.08.2020 10:39
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Выбран новый премьер-министр Японии
•
Материнский капитал предложили тратить на ремонт
•
Новые японские власти высказались об отношениях с Россией
•
Водители заметили вежливость сотрудников ГИБДД
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

Алекс555

Какой смысл отравлять Навального в России. В России скандал не нужен был.И так ясно 100% из-за газовой...

karuto

Бьюти-блогер Алекс жадный, но не глупый. Донаты как в России он нигде больше поднимать не сможет. Это...

WSG0600-164-164

Что-то смутно напомнило, ах да три миллиарда выданных Януковичу..., Интересно их вернули или ростом пенсионного...