Томич запланировал забег на двое суток без сна

Томич Артур Шугуров запланировал забег на 350 километров, он намерен бежать двое суток без сна, об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Бегу в город. Маршрутов будет несколько, в городе и за городом (Коларово, Зоркальцево, Богашево, Светлый и т.д.), меняться они будут под настроение. Со мной бегут несколько человек, сменяя друг друга, относительно своих сил. Цель пробежать 350 километров за двое суток без сна», – написал Шугуров.

Житель Томска добавил, что в прошлом году ему удалось пробежать 308 километров, несмотря на астму и температуру, которая поднималась до 38. Он уточнил, что готовится к забегу с помощью силовых тренировок.

Забег начинается из Северного парка в четверг в 8.00 по местному времени. Все желающие могут написать Шугурову и присоединиться к нему. «Цель – вдохновение людей Томска. Борьба за город и любовь к нему», – пояснил организатор.