Спасатели в Новосибирске вытащили лапу кошки из слива ванной

Спасатели помогли кошке освободить лапу из сливной решетки в ванной, сообщается в группе «ВКонтакте» Муниципальное-аварийной спасательной службы Новосибирска.

Кошка залезла внутрь ванной и попала задней правой лапой в отверстие сливной решётки. Вытащить животное самостоятельно хозяева не могли и обратились к спасателям. Они приехали на улицу Чемская в Кировский район Новосибирска.

«Кошка породы сфинкс несколькими пальцами лапы прочно зацепилась за сливную решётку. Спасателям пришлось аккуратно открутить решётку со слива и извлечь её. Кошка всё это время находилась в руках у своей хозяйки. Перенеся кошку в комнату, спасатели с помощью инструментов перепилили и перекусили прочную конструкцию, освободив лапу бедного животного», — говорится в сообщении.