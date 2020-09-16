Трамп назвал Нурмагомедова лучшим бойцом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.
Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона в легком весе на турнире UFC 24 октября. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.
«У Гэтжи будет грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге вне зависимости от весовых категорий», — цитирует Трампа RT.
Президент США отметил, что бой пройдет прямо перед президентскими выборами в США, но он все равно будет его смотреть. Также он считает, что это будет «невероятный поединок».
Нурмагомедов выиграл 28 из 28 поединков. В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий он занимает второе место, уступая Джону Джонсу.
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