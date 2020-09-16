Машина ГИБДД в Кузбассе попала в жесткое ДТП с автобусом

Вахтовый автобус и патрульный автомобиль ГИБДД столкнулись на трассе рядом с Новокузнецком, пострадал полицейский, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером во вторник на автодороге Новокузнецк — Осинники. В результате столкновения служебного автомобиля ГИБДД ВАЗ-2112 и автобуса Hyundai пострадал сотрудник полиции.

По словам очевидцев, автобус, принадлежащий Распадской угольной компании, въехал в патрульную машину. На опубликованных фото с места ДТП видно, что машина ГИБДД получила значительные повреждения.