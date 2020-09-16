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Вышел тизер о главном злодее фильма «Не время умирать» про Бонда

Источник:
Sibnet.ru
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Ролик про главного злодея, противника Джеймса Бонда показали в преддверие выхода фильма «Не время умирать», видео опубликовано на YouTube-канале Universal Pictures UK.

«Неужели таинственный Сафин (Рами Малек) из агента 007 уже стал самым ужасным противником?», — говорится в описании ролика.

В тизере герой Малека разговаривает с девушкой Бонда Мадлен Суонн, предупреждая, хочет убить человека, которого она любит больше всего.

Помимо кадров из фильма в ролике о злодее высказались сам Рами Малек и режиссер ленты Кэри Фуканага.

Фильм «Не время умирать» — 25-й фильм про Джеймса Бонда. В новой ленте будет рассказано, как оставивший оперативную службу агент наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

Российская премьера боевика запланирована на 19 ноября.
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