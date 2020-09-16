США начали испытания революционно нового истребителя

Соединенные Штаты приступили к испытаниям опытного образца
истребителя-бомбардировщика следующего поколения, «которого никогда не было прежде»,
заявил помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл
Ропер.
«Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире
полномасштабную демонстрационную модель, и мы побили при этом рекорды. Мы
готовы построить летальный аппарат следующего поколения таким образом, которого
никогда прежде не было», — РИА Новости слова Ропера.
«Почти все детали», касающиеся нового самолета, будут
оставаться засекреченными, поскольку речь идет о разработке в рамках целого
семейства военной техники, включая космические и беспилотные летательные
аппараты, а также компьютерные системы, предназначенные для завоевания
превосходства в воздухе.
Ропер отказался уточнить, сколько прототипов нового самолета уже поднималось в воздух, когда именно и где, какие компании американского военно-промышленного комплекса занимаются производством этой техники.
Он не стал пояснять, пилотируемой или беспилотной является новая система, для решения каких основных задач она создается, каковы ее основные летно-технические характеристики.