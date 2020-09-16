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США начали испытания революционно нового истребителя

Источник:
РИА Новости
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Соединенные Штаты приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика следующего поколения, «которого никогда не было прежде», заявил помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

«Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабную демонстрационную модель, и мы побили при этом рекорды. Мы готовы построить летальный аппарат следующего поколения таким образом, которого никогда прежде не было», — РИА Новости слова Ропера.

«Почти все детали», касающиеся нового самолета, будут оставаться засекреченными, поскольку речь идет о разработке в рамках целого семейства военной техники, включая космические и беспилотные летательные аппараты, а также компьютерные системы, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе.

Ропер отказался уточнить, сколько прототипов нового самолета уже поднималось в воздух, когда именно и где, какие компании американского военно-промышленного комплекса занимаются производством этой техники.

Он не стал пояснять, пилотируемой или беспилотной является новая система, для решения каких основных задач она создается, каковы ее основные летно-технические характеристики.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Техника
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